Россия высказалась о передаче Курил Японии

Россия не обсуждает на переговорах с Японией вопрос передачи ей южных Курил. Об этом в интервью РИА Новости сообщил посол России в Японии Михаил Галузин.

«Прежде всего, на переговорах с Японией мы не обсуждаем вопросов суверенитета над Южными Курилами и вопросов их передачи», — сказал дипломат.

Галузин подчеркнул, что задача российских дипломатов — развивать двусторонние отношения на качественно новом уровне. При этом, по его словам, «такое новое развитие отношений предполагает, во-первых, признание Японией в полном объеме итогов Второй мировой войны, так как это закреплено в международном праве, прежде всего, в Уставе ООН, включая законность суверенитета России над Южными Курильскими островами, равно как и над всей Курильской грядой».

Ранее 7 февраля стало известно, что на ежегодном мероприятии, посвященном дню «северных территорий» — так японцы называют острова Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи — не стали, как ранее, использовать термин «незаконная оккупация» в связи с территориальным спором между странами.

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5 февраля глава МИД России Сергей Лавров отметил, что в переговорах по мирному договору первый шаг — за Токио, который должен признать российский суверенитет над Южными Курилами и итоги Второй мировой войны.

22 января в Москве прошли переговоры между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

Мирный договор между Россией и Японией не подписывается в течение более 70 лет. Условием его заключения Токио называет возвращение под свой контроль островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи: японская сторона не признает российского суверенитета над территорией Южных Курил, считая их частью Хоккайдо. Москва же считает их частью Курильских островов и последовательно напоминает о правомерности российского суверенитета над ними: они отошли СССР по итогам Второй мировой войны.

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