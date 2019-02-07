Япония перестала обвинять Россию в «незаконной оккупации» Курил

На ежегодном съезде в Японии, посвященном «Дню северных территорий» — так японцы называют острова Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи — не стали, как ранее, использовать термин «незаконная оккупация». Об этом сообщило агентство Kyodo.

На конференции, организованной государством и гражданскими организациями, обсуждалось «возвращение северных территорий». В обсуждении принял участие и премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Он заявил, что собирается ускорить переговоры и быстрее прийти к заключению мира с Россией.

Хотя слова о «нелегальной оккупации» больше не звучали, политик подчеркнул, что острова — территория Японии, и с помощью переговоров он будет стремиться их вернуть.

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5 февраля глава МИД России Сергей Лавров отметил, что в переговорах по мирному договору первый шаг — за Токио, который должен признать российский суверенитет над Южными Курилами и итоги Второй мировой войны.

22 января в Москве прошли переговоры между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

Мирный договор между Россией и Японией не подписывается в течение более 70 лет. Условием его заключения Токио называет возвращение под свой контроль островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи: японская сторона не признает российского суверенитета над территорией Южных Курил, считая их частью Хоккайдо. Москва же считает их частью Курильских островов и последовательно напоминает о правомерности российского суверенитета над ними: они отошли СССР по итогам Второй мировой войны.

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