Маленьких японцев обучат считать Курилы и Сенкаку своими

Министерство образования Японии утвердило новые учебники для начальных школ, в которых спорные острова называются исконно японскими территориями. Как передает агентство «Ёнхап», это касается не только южной части Курил, но и островов Сенкаку (Дяоюйдао) и Такэсима (Токто).

Правки внесены в более чем 10 учебников обществоведения, при это девять из них предназначены для учащихся четвертых-шестых классов. В них по сравнению с утвержденными в 2014-м книгами добавлено множество карт, фотографий и других визуальных материалов на тему спорных островов. Новые учебники будут разрешены для использования со следующего года.

ТАСС отмечает, что ранее термин «исконные территории Японии» в учебниках применялся только по отношению к южной части Курильских островов. Ситуация же со спорными с Китаем Сенкаку и с Южной Кореей Такэсима описывалась лишь в пособиях для старшеклассников. Теперь же в учебниках, в частности, прописано, что Япония «постоянно протестует против незаконной оккупации» территорий.

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Южнокорейский МИД уже выразил Токио протест и потребовал отменить решение, передает The Korea Herald. В заявлении ведомства указывается, что претензии на Токто не оправданы, а подобные учебники лишь вобьют детям ложное восприятие истории, что окажет негативное влияние на развитие отношений.

Сеул и Токио спорят из-за группы небольших островов Лианкур с окончания Второй мировой войны. В свой состав Япония включила острова в 1905 году. Территориальный спор из-за островов Сенкаку, возле которых обнаружены залежи нефти, ведется между Токио и Пекином с конца 1960-х годов.

Россия и Япония из-за вопроса Курильских островов не подписывают мирный договор в течение более 70 лет. Условием его заключения Токио называет возвращение под свой контроль островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи: японская сторона не признает российского суверенитета над территорией Южных Курил, считая их частью Хоккайдо. Москва же считает их частью Курильских островов и последовательно напоминает о правомерности российского суверенитета над ними: они отошли СССР по итогам Второй мировой войны.

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