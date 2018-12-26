Японские военные задумали пощеголять кораблями перед китайцами

Японское правительство рассматривает отправку кораблей Морских сил самообороны Японии на смотр военно-морского флота в Китай в апреле 2019 года. Об этом сообщает South China Morning Post.

По словам источника газеты, дипломатические отношения между Токио и Пекином начали оттаивать и страны намерены сотрудничать в военной сфере. Об этом договорились японский премьер-министр Синдзо Абэ и премьер Госсовета КНР Ли Кэцян во время встречи в октябре.

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Смотр пройдет у берегов китайского города Циндао 23 апреля и будет приурочен к празднованию 70-летия китайского флота. Если отправка японских кораблей состоится, это станет первым подобным мероприятием с 2011 года. В то же время, как сообщает издание, Япония намерена пригласить китайских военных на смотр кораблей морских сил самообороны осенью 2019 года.

Военные корабли Японии и Китая участвовали в совместных мероприятиях до 2011 года. В 2012-м японское правительство взяло под контроль спорные острова Сенкаку (китайское название Дяоюйдао — прим. «Ленты.ру») в Южно-Китайском море. Однако с началом торговой войны между Китаем и США отношения между Токио и Пекином потеплели. После первого за семь лет визита японского премьера в КНР планируется поездка китайского лидера в Токио в 2019 году — первая за 11 лет.

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