Япония потратит рекордно много денег на военных

Япония представила рекордно большой оборонный бюджет на 2019 финансовый год. Об этом пишет South China Morning Post.

Расходы на безопасность в следующем году вырастут практически на два процента — до 47 миллиардов долларов — при общем госбюджете в 912 миллиардов. Как отмечается, это связано с укреплением противоракетной обороны и развертыванием самолетов-невидимок для противостояния Китаю. Подобное финансирование в том числе покроет расходы на развертывание в Японии американских комплексов противоракетной обороны Aegis Ashore — наземной версии системы Aegis («Иджис»).

Увеличение бюджета напрямую направлено на противодействие китайской угрозе, отметил Акира Като, профессор международной политики и региональной безопасности токийского Университета имени Ж.Ф. Оберлена. По его словам, Токио также «закупает большее количество военной техники, чтобы избежать торговой войны с Вашингтоном».

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Ранее в Японии представили новый 10-летний план национальной обороны. В нем говорится, что страна усилит свои оборонные способности в киберпространстве, космосе и морях. Отмечалось, что сильную обеспокоенность в Токио вызывает наращивание военной мощи Китая.

В частности, будут модернизированы эскадренные миноносцы-вертолетоносцы типа «Идзумо». Их будут использовать для несения истребителей F-35 с укороченным взлетом и вертикальной посадкой, которые планируется закупить в США.

Решение о размещении в Японии американских Aegis Ashore было принято в декабре 2017-го. Два комплекса планируется развернуть в префектурах Акита и Ямагути до 2023 года. Таким образом они должны покрыть территорию всей страны.

Япония увеличивает расходы в военной сфере с 2012 года, когда к власти пришел премьер-министр Синдзо Абэ. Президент США Дональд Трамп оказывал давление на правительство страны, призывая покупать больше американских вооружений, чтобы преодолеть торговый дефицит между странами.

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