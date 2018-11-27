Япония задумала купить полторы сотни американских истребителей

Япония планирует закупить у США 142 истребителя-бомбардировщика F-35. Об этом сообщает Nikkei Asian Review со ссылкой на источники.

Как пишет агентство, планы правительства связаны с военным усилением Китая, а также являются ответом на требование президента США Дональда Трампа закупать больше американского вооружения. F-35 должны будут заменить F-15.

Изначально Токио планировал закупить 42 истребителя F-35A, однако затем было решено дополнительно закупить еще сто самолетов. Помимо F-35A также будут приобретены F-35B. Стоимость одного F-35 составляет около 88 миллионов долларов. Покупка дополнительных истребителей обойдется Японии в более чем триллион иен (около девяти миллиардов долларов).

Решение о закупке одобрят после того, как правительство примет Руководство по национальной обороне в декабре. Сейчас на вооружении у Японии находятся 200 F-15, половина из которых не могут быть модернизированы.

В сентябре премьер-министр Японии Синдзо Абэ заверил Дональда Трампа, что Токио готов закупить у США вооружение, сообщало Nikkei Asian Review. Американский лидер призывал Японию импортировать больше американских товаров, чтобы преодолеть торговый дефицит между странами.

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