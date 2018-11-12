Американцы утопили истребитель

Истребитель ВМС США потерпел крушение в Филиппинском море в районе южного японского острова Окинава. Об этом пишет BBC News.

Как сообщили в 7-м флоте, F/A-18 Hornet выполнял обычные действия, когда возникла некая техническая проблема. В итоге оба пилота были вынуждены катапультироваться. Их подняли с воды и доставили на борт авианосца «Рональд Рейган» (USS Ronald Reagan), жизни летчиков ничто не угрожает.

Отмечается, что береговая охрана Японии направила к месту падения истребителя самолет, который должен проверить, не осталось на поверхности воды следов топлива и обломков машин.

В октябре вертолет военно-морских сил США упал на взлетную площадку USS Ronald Reagan у берегов Филиппин. В июне истребитель F-15 ВВС США потерпел крушение в районе Окинавы.

В зону ответственности 7-го флота ВМС США входит западная часть Тихого океана и восточная часть Индийского океана. Несколько его кораблей постоянно расположены на базах в Японии и на острове Гуам.

На острове Окинава располагается основная часть американских военных объектов в Японии, в том числе крупнейшая за пределами США база ВВС. Там же дислоцируется дивизия морской пехоты.

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