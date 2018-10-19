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Военный вертолет США рухнул на авианосец

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Вертолет военно-морского флота в США рухнул на взлетную площадку авианосца USS Ronald Reagan на Филиппинах. Об этом сообщает Associated Press. Он упал через несколько минут после взлета.

В ВМФ страны заявили, что погибших нет, несколько военнослужащих пострадали в результате падения палубного многоцелевого вертолета MH-60 Seahawk. Количество пострадавших не уточняется. Однако все они в стабильном состоянии.

Об ущербе, причиненном вертолету и авианосцу, не сообщается. В то же время в ВМФ пояснили, что авианосец готов к выполнению задач по обеспечению безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе. Причина произошедшего выясняется.

USS Ronald Reagan участвовал в смотре военно-морских сил на острове Чеджудо в Южной Корее.

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