В Ираке рухнул военный вертолет США

На западе Ирака разбился военный вертолет США. Об этом сообщает Reuters.

По информации агентства, на борту потерпевшего крушение HH-60 Pave Hawk находились семь человек, о выживших пока не сообщается. Группа спасателей уже находится на месте происшествия, говорится в заявлении Центрального военного командования Вооруженных сил США. Представители власти также заявили, что информации о том, что вертолет был сбит, не поступало.

Как уточняет агентство, вертолет, предназначенный для проведения поисково-спасательных операций в боевой обстановке, передислоцировался, когда потерпел крушение в провинции Анбар.

В то же время телеканал Al-Mayadeen передает, что все члены экипажа погибли. Источники сообщили об обнаружении шести тел. По информации Al-Mayadeen, вертолет упал из-за технической неполадки и загорелся при столкновении с землей.

Международная антитеррористическая коалиция во главе с США проводит операцию «Непоколебимая решимость» против сил группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) на территории Ирака и Сирии с 2014 года. 23 февраля 2017 года она отчиталась о количестве освобожденных и погибших мирных жителей Сирии и Ирака за все время операции.

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