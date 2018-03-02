Иракские террористы сбили трехтонный американский аэростат

Боевики террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) сбили аэростат, принадлежащий иракской армии. Об этом сообщает Telegram-канал Directorate 4, занимающийся обзором деятельности террористов.

Аэростат JLENS сбили в провинции Салах-эд-Дин к востоку от Тикрита. Он использовался военными для наблюдения за местностью и был получен от США. Отмечается, что воздушный корабль весил более трех тонн и мог подниматься на высоту до трех километров.

JLENS — система радиолокационных средств аэростатного базирования. Она предназначена для своевременного обнаружения низколетящих управляемых крылатых ракет.

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Ранее стало известно, что боевики ИГ напали на контрольно-пропускной пункт военных к западу от иракского Мосула. Погибли пять военнослужащих, еще двое получили ранения. Это первое крупное нападение боевиков ИГ в провинции Найнава с тех пор, как иракские власти объявили о победе над группировкой.

О полной зачистке города от боевиков ИГ объявили в июле 2017-го. В декабре премьер-министр Ирака заявил о победе над боевиками группировки в стране.

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