Боевики ИГ напали на военных в освобожденном от ИГ Ираке

Боевики террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) напали на контрольно-пропускной пункт военных к западу от иракского Мосула. Об этом сообщает Telegram-канал Directorate 4, занимающийся обзором деятельности террористов.

По его данным, атаку совершили вечером 1 марта. Предполагается, что нападение осуществили так называемые ингимаси — своеобразные отряды особого назначения ИГ.

Боевики, вооруженные только стрелковым оружием и поясами или жилетами со взрывчаткой, расстреляли военных на посту в районе населенного пункта Бадуш. В результате погибли пять военнослужащих, еще двое ранены. О потерях террористов не сообщается.

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Как отмечается, это первое крупное нападение боевиков ИГ в провинции Найнава, в которой расположен Мосул, с тех пор как иракские власти объявили о победе над группировкой в стране. До этого сотрудников правоохранительных органов атаковали только террористы-одиночки.

Ранее сообщалось, что вблизи Мосула обнаружили массовое захоронение с останками 40 христиан. В братской могиле были похоронены похищенные люди.

О полной зачистке города от боевиков ИГ объявили в июле 2017-го. В декабре премьер-министр Ирака заявил о победе над боевиками группировки в стране.

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