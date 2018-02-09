Курдов обвинили в массовых казнях боевиков ИГ

Международная правозащитная организация Human Rights Watch обвинила иракских курдов в проведении массовых казней задержанных членов террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Об этом сообщает в пятницу, 9 февраля, Al Arabiya.

По данным правозащитников, отряды курдского ополчения пешмерга задержали иракцев и иностранцев в школе населенного пункта Сахель аль-Малиха в 70 км к северо-западу от Мосула. «Данные свидетельствуют, что курдские силы безопасности проводили массовые казни захваченных подозреваемых ночь за ночью в течение недели», — заявила Лама Факих, замглавы подразделения организации на Ближнем Востоке.

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Она добавила, что без суда и следствия могли быть убиты сотни человек. По ее словам, казни проходили с 28 августа по 3 сентября 2017 года, убитых затем хоронили в общей могиле.

Представитель Курдской автономии Диндар Зебари отверг обвинения. Он указал, что члены пешмерга в то время сражались на передовой с боевиками ИГ, которые пытались отступить в Сирию. В тех боях многие погибли, и, вероятно, тела террористов похоронили в одном месте для удобства, считает он.

В Human Rights Watch указали, что бои проходили примерно в 40 километрах от места, где нашли могилу. Кроме того, это не объясняет того факта, что все найденные были убиты выстрелом в голову, заявили в организации. Правозащитники призвали правительство Ирака и Курдистана разобраться в произошедшем.

В декабре 2017 года иракские власти объявили о полной победе над ИГ в стране. В том же месяце Минюст Ирака заявляло, что на юге страны был приведен в исполнение смертный приговор в отношении 38 бывших боевиков группировки.

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