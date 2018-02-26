В Ираке повесят 16 турецких жен боевиков ИГ

В Ираке к смертной казни приговорили 16 жен боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Об этом сообщает Reuters в понедельник, 26 февраля.

О вынесении приговора для гражданок Турции сообщил представитель иракского центрального уголовного суда 25 февраля. По словам судьи Абдула Саттара аль-Биркдара (Abdul-Sattar al-Birqdar), подсудимые сознались, что приехали в Ирак ради брака с боевиками, а также оказывали им помощь в осуществлении терактов. Он добавил, что решение суда еще может быть обжаловано.

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Кроме того, по данным агентства, за причастность к террористической деятельности пожизненно осудили еще одну гражданку Турции и 10 гражданок других стран.

В то же время местное издание Iraqi News сообщает о смертном приговоре 15 женщинам и пожизненном заключении для одной турчанки.

Ранее в феврале Deutsche Welle сообщало, что по аналогичному делу в Ираке приговорили к смертной казни через повешение гражданку Германии.

С августа 2017 года уголовный суд Ирака расследует дела нескольких сотен женщин. Их обвиняют в том, что они приезжали в страну с мужьями, воевавшими на стороне «Исламского государства», либо вступали в брак с боевиками уже после прибытия.

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