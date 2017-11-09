В Ираке задержали более 500 россиянок из-за связей с ИГ

Сотрудники спецслужб Ирака задержали сотни россиянок и гражданок Азербайджана, подозреваемых в связях с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Об этом в своем микроблоге Twitter сообщила депутат иракского парламента Виян Дахил.

«512 россиянок и 200 азербайджанок были задержаны иракскими силами [безопасности] и взяты под стражу из-за принадлежности к ИГ», — написала парламентарий.

Подтверждения этой информации из других источников нет.

12 октября сообщалось, что самая разыскиваемая террористка Великобритании Салли Джонс, известная как Белая вдова, была убита в Сирии в результате удара американского беспилотника. Она возглавляла женское крыло группировки «Анвар аль Авлаки», которая занималась подготовкой терактов в западных странах. Помимо этого, Джонс активно вербовала женщин-смертниц и пропагандировала идеи ИГ в соцсетях.

В июле этого года во время зачистки иракского Мосула от последних боевиков ИГ были задержаны 20 джихадисток. Среди них были женщины, приехавшие в Ирак из Германии, а также выходцы из России, Ливии, Турции, Сирии, Канады и кавказского региона.