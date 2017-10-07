Французская «Джихади-бабушка» получила десятилетний срок за помощь ИГ

Суд во Франции приговорил 51-летнюю Кристин Ривьер, более известную как «Джихади-бабушка», к десяти годам тюрьмы за поддержку террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Об этом сообщает агентство Reuters.

Женщину арестовали в 2014 году после ее третьей поездки в Сирию, куда она направилась вслед за сыном Тайлером Вилюсом. Ривьер пояснила, что хотела провести с ним больше времени, поскольку он мог быть убит.

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Следствие доказало, что «Джихади-бабушка» не только продемонстрировала твердую приверженность ИГ, но и помогла наладить логистическую сеть террористов. «Вместо того, чтобы пытаться вытащить вашего сына, кажется, наоборот, вы поощряли его деятельность», — заявил судья после оглашения вердикта.

Вилюс также находится в заключении. Его подозревают в том, что он занимал ключевой пост в ИГ, возглавляя франкоговорящих боевиков. Кроме того, власти не исключают его причастности к организации и исполнению терактов в Париже в 2015 году.

6 августа глава МВД Франции Жерар Коломб заявил о пребывании в стране 271 человека с опытом боевых действий на стороне исламистских формирований в Сирии и Ираке. По его словам, из находящихся сейчас в стране бывших боевиков, 54 — несовершеннолетние. Некоторые из них уже находятся под стражей.