Мир
 

Власти Франции насчитали в стране 270 джихадистов с опытом боевых действий

Перейти в «Мою Ленту»

Глава МВД Франции Жерар Коломб заявил о пребывании в стране 271 человека с опытом боевых действий на стороне исламистских формирований в Сирии и Ираке. Об этом он заявил в интервью Le Journal du Dimanche, сообщает Reuters.

Коломб указал, что всего в Сирию и Ирак направились около 700 граждан республики. При этом он затруднился сказать, сколько джихадистов с французским паспортом погибло в боях.

По информации Коломба, из находящихся сейчас в стране бывших боевиков, 54 — несовершеннолетние. Некоторые из них уже находятся под стражей. Также он отметил, что в стране существует очень высокая вероятность повторения террористических атак.

21 июля The Guardian сообщила о списке Интерпола, содержащим 173 потенциальных боевика террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), которые могут устроить террористические акты в Европе. Перечень потенциальных смертников был составлен американскими разведчиками благодаря данным, которые они получили из Сирии и Ирака. Далее эта информация была передана ФБР, а оттуда в Интерпол.

14 июля 2016 года в Ницце после салюта в честь Дня взятия Бастилии выходец из Туниса Мохамед Лауэеж Булель, управляя грузовиком, выехал на городскую набережную. По свидетельствам очевидцев, водитель намеренно направлял машину на людей и совершал наезды на пешеходов. Погибли 84 человека. Полицейские застрелили находившегося за рулем преступника.

13 ноября 2015 года в Париже произошла серия терактов. Смертники устроили ряд взрывов, в том числе у стадиона «Стад де Франс», открыли стрельбу по посетителям нескольких ресторанов и захватили заложников в концертном зале «Батаклан». Жертвами скоординированных нападений стали 130 человек, более 350 пострадали.

7 января 2015 года на редакцию Charlie Hebdo в Париже напали трое вооруженных людей. При теракте погибли 12 человек, в том числе 10 сотрудников издания. Поводом для теракта стала публикация на обложке журнала карикатуры на пророка Мухаммеда.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Интерпол назвал число готовых взорваться в Европе смертников
Последние новости
Небензя рассказал о готовности России решать международные проблемы вместе с США
Украинская прокуратура захотела вызвать Scooter на допрос
Семь человек пострадали в ДТП на востоке Москвы  
СМИ узнали о готовности Британии заплатить 40 миллиардов евро за выход из ЕС
Журналист из США принял православие и женился на жительнице ДНР
Постпред России при ООН призвал КНДР отказаться от ядерной программы
Болт завоевал бронзовую медаль на своем последнем чемпионате мира
Другие материалы рубрики
Мир00:05 4 августа
Человек с наркотической зависимостью

Американская наркотическая чума

Как врачи, сами того не ведая, обрекли США на настоящую эпидемию
20:18 5 августа

Сирия обвинила международную коалицию в гибели 43 жителей Ракки

17:13 5 августа

Конвертоплан ВС США разбился у побережья Австралии

19:23 5 августа

Спасательный вертолет разбился в Альпах при попытке эвакуировать альпиниста

Мир08:4530 июля

«Вы должны действовать, а не оставаться в стороне»

Сооснователь премии «Аврора» Нубар Афеян о гуманитарных проблемах и филантропии
15:43 5 августа

Поляк в Милане похитил британскую модель и выставил ее на продажу

13:35 5 августа

В Швейцарии предрекли обнаружение сотен мумий в Альпах

16:31 4 августа

Коалиция США признала гибель более 600 мирных граждан при ударах в Сирии и Ираке

Мир00:07 3 августа
Зигмар Габриэль

«Зигги-поп» в немецком МИД

Аутсайдер Зигмар Габриэль стал одним из самых популярных политиков ФРГ
13:23 5 августа

«Красный» уровень опасности объявили в десяти странах Европы из-за жары

13:17 4 августа

Боевики группировки «Аш-Шабаб» захватили город на юге Сомали

12:51 5 августа

Коалиция США нанесла удар фосфорными бомбами по больнице в Ракке

Россия
Александр Демахин«Сергиев Посад — не придаток монастыря»
Учитель Александр Демахин о своем увольнении и содомистской постановке
Кругом измена, трусость и обман
Православные царебожники по всей стране направили молитвы против «Матильды»
Путин распек чиновников за игнорирование мнений граждан при благоустройстве
Священник уехал в монастырь и нашелся в витебском притоне с проститутками
В красноярском лагере дети сфотографировались в «луже крови»
Фонтан грязной воды на сочинском пляже сочли за выброс нечистот
В Минобороны объяснили отказ стрелять из «Авроры» 7 ноября
Все материалы
Мир
Человек с наркотической зависимостьюАмериканская наркотическая чума
Как врачи, сами того не ведая, обрекли США на настоящую эпидемию
Федор Лукьянов: Холодная война против всех
Новая политика США угрожает интересам не одной только России
Зигмар Габриэль«Зигги-поп» в немецком МИД
Аутсайдер Зигмар Габриэль стал одним из самых популярных политиков ФРГ
Сирия обвинила международную коалицию в гибели 43 жителей Ракки
Спасательный вертолет разбился в Альпах при попытке эвакуировать альпиниста
Поляк в Милане похитил британскую модель и выставил ее на продажу
В Швейцарии предрекли обнаружение сотен мумий в Альпах
Все материалы
Бывший СССР
Дмитрий РогозинКишинев, которого нет
Как разгорался скандал вокруг сорванного визита Рогозина в Молдавию
Депутат Рады сообщил о поисках Саакашвили на польско-украинской границе
Президент Молдавии попросил Россию воздержаться от санкций из-за Рогозина
Порошенко доставили на военный аэродром на МиГ-29
Критиковавшая режим Порошенко бывший депутат Рады погибла в Европе
На Украине завели уголовное дело против музыкантов Scooter за посещение Крыма
Пациент психбольницы во Львове захватил в заложники 76 человек
Все материалы
Финансы
Дональд ТрампРасширение хамства
Как закон о противниках Америки бьет по экономике России и ЕС
Банк России предсказал нулевую инфляцию в августе
В России создали кошерную криптовалюту
Киев выплатил МВФ первый взнос за кредит 2014 года
«Югра» отвергла обвинения ЦБ в кредитовании проектов акционеров
Ставки по ипотеке в России упали до исторического минимума
Июльская инфляция в России упала ниже четырех процентов
Все материалы
Бизнес
Страсти по OPAL
Можно ли снять с российского газа украинскую наценку
Философия удобства
«Точка» и Qiwi договорились о сотрудничестве в сфере малого бизнеса
Бертран Бонвин«Сокращение производства сигарет будет происходить постепенно»
О будущем табачных компаний президент «Филип Моррис Интернэшнл» в России и Беларуси Бертран Бонвин
Минэнерго прокомментировало расширение санкций ЕС из-за турбин Siemens
Чубайс поторговался и купил спрей за нанокотики
В «Ростехе» отреагировали на новые санкции ЕС
ВВС США договорились о покупке для Трампа построенных для «Трансаэро» Boeing
Все материалы
Силовые структуры
Перестрелять закон
Как на Западе борются с оружейными запретами
Транспортировка раненого к автомобилю скорой помощиПотрачено
Как «банда GTA» вышла из игры
Легли под мерседес
Почему суд и следствие встали на сторону давившего «стопхамовцев» водителя
Источник рассказал об оружии убийцы гендиректора «Крокус Сити Океанариума»
Прокуратура Краснодарского края изучит доходы чиновницы с 600 гектарами земли
Появились подробности убийства гендиректора «Крокус Сити Океанариума»
Допустившего смерть девочки врача осудили в Муроме
Все материалы
Наука и техника
«Осужденным к расстрелу рубили головы топором»
Зачем Сталин устроил Большой террор и утопил страну в крови
Вверх-вниз
SpaceX приготовился хоронить «Роскосмос»
Ядрена вошь
Ученые обманули время и поймали неуловимого призрака
Стартовало производство iPhone 8
В Солнечной системе заметили гигантский катаклизм
В Мексиканском заливе образовалась гигантская мертвая зона
Американские бомбардировщики погонятся за Луной
Все материалы
Спорт
Карнавальная ночь
Что стало с Рио и олимпийскими объектами через год после окончания Игр
Усэйн БолтЛондон, гуд-бай
Сумеет ли Усэйн Болт уйти на покой непобежденным
«Динамо» одержало первую победу после возвращения в РФПЛ
«Уфа» трижды за шесть минут забила «Ахмату»
Кокорин пожаловался на тоску по сборной России
Тьерри Анри ногой забросил баскетбольный мяч в корзину с центра площадки
Российский толкатель ядра назвал судью полным уродом после квалификации на ЧМ
Все материалы
Культура
«Его мозг умер, а органы изъяли для трансплантации»
Британский нейрохирург Генри Марш о трудных врачебных решениях
«Часто спрашивают, Нальчик — это Россия вообще?»
Кто снял лучший российский фильм этого года
Тино СегалЭто не пропаганда
Художник Тино Сегал заставит московских зрителей попасть в «ситуацию»
Вышел первый трейлер русской версии «Бесстыдников»
Черное снова в моде
Кино недели с Денисом Рузаевым: от «Темной башни» до «Леди Макбет»
Схему московского метро превратили в карту Вестероса
Клип на песню Despacito стал самым популярным в истории YouTube
Все материалы
Интернет и СМИ
«Фонтаны отключили везде, но наши мальчики не сдаются»
Избиение корреспондента НТВ стало лишь началом празднования Дня десантника
Гигантская чайка ворвалась в прямой эфир прогноза погоды
Остановивший глобальную хакерскую атаку программист признался в создании вирусов
Избитый в прямом эфире журналист рассказал о готовности помириться с нападавшим
Кот-тяжеловес по кличке Мистер Красавчик нашел дом благодаря соцсетям
В сети возмутились голыми стюардессами в рекламе казахстанского сервиса
ФБР арестовало остановившего вирус WannaCry британского компьютерщика
Все материалы
Ценности
В Йюхен путь лежит
Европейские автораритеты на аукционе в замке Шлосс-Дик
Совсем стыд потеряли
Жители мегаполисов выходят на улицы как на пляж
«Американцы — неубиваемы»
Московский страховщик и его любимый Cadillac
Daimler занялся летающими электромобилями
Первый электрический Jaguar признали самым значимым концепт-каром года
Uniqlo начал продавать вещи через торговые автоматы
Coach пустил татуировки Селены Гомес на визитницы
Все материалы
Путешествия
The Rhinefall near Schaffhausen, SwitzerlandПутешествие с азартом
Как изучить другую страну и добиться победы
Лариса Аханова: «За это можно душу продать»
О самых вкусных блюдах, которые стоит попробовать хотя бы раз в жизни
Путешествие в озерный край
Чем привлекает туристов Боденское озеро и его окрестности
Латвия изменит процедуру оформления виз российским туристам
Нарисовавший сам себя в небе над США самолет тестировал новый двигатель
Флорентийская галерея Уффици временно закрылась из-за поломки кондиционера
Пассажира United Airlines арестовали за домогательства к 16-летней девочке
Все материалы
Из жизни
Есть проблема
Кто и зачем рассказывает в Instagram о своих бедах и болезнях
Сукам повезло
Эти собаки проводят летние каникулы лучше, чем вы
Матильда КшесинскаяЦарский выбор
Какую власть имели любовники и любовницы российских монархов
Пытавшийся пристрелить броненосца техасец получил рикошетом пулю в лицо
Две афроамериканки устроили погром в ресторане из-за холодных наггетсов
Видео с бегущим по трассе в Индии носорогом приобрело популярность в сети
Омские курсанты пересобрали УАЗ за четыре минуты и установили рекорд
Все материалы
Тест-драйв самого быстрого Bentley в истории
Ездим на Bentley Continental Supersports
15 вооруженных летающих автомобилей
Как выглядели бы современные машины, если бы оказались в будущем и смогли летать
Как японцы состаривают автомобили
Новые машины из Японии, которые тюнеры превращают в старые
Самые безумные краш-тесты
Краш-тесты, которые проводили не совсем по правилам
Электрокар Chevrolet оказался лучше Tesla
VW показал дизайн самого дешевого кроссовера
Toyota и Mazda договорились о совместной разработке электрокаров
Все материалы
Моя недорогая
Топ-10 новостроек Москвы с самыми дешевыми квартирами
Агенты влияния
Риелторы зарабатывают миллионы. Как стать одним из них
Лицом к стене
Интерьеры этого заброшенного дома поразили мир
Москва вышла на первое место в Европе по количеству и высоте небоскребов
Покупку каждой четвертой квартиры на вторичном рынке в Москве признали опасной
Определены позволяющие быстро накопить на жилье в Москве профессии
Пожаловавшейся Путину жительнице Мытищ предоставят квартиру
Все материалы