Власти Франции насчитали в стране 270 джихадистов с опытом боевых действий

Глава МВД Франции Жерар Коломб заявил о пребывании в стране 271 человека с опытом боевых действий на стороне исламистских формирований в Сирии и Ираке. Об этом он заявил в интервью Le Journal du Dimanche, сообщает Reuters.

Коломб указал, что всего в Сирию и Ирак направились около 700 граждан республики. При этом он затруднился сказать, сколько джихадистов с французским паспортом погибло в боях.

По информации Коломба, из находящихся сейчас в стране бывших боевиков, 54 — несовершеннолетние. Некоторые из них уже находятся под стражей. Также он отметил, что в стране существует очень высокая вероятность повторения террористических атак.

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