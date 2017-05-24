Режим ЧП во Франции может быть продлен до 1 ноября из-за теракта в Манчестере

Президент Франции Эммануэль Макрон решил обратиться в парламент с предложением о продлении действия режима чрезвычайного положения (ЧП) в стране до 1 ноября. Об этом сообщает BFMTV.

Как говорится в заявлении Елисейского дворца, соответствующее предложение было принято после заседания Совета безопасности страны в связи с недавним терактом в Манчестере.

Кроме того, Макрон обратился к профильным министрам с предложением разработать дополнительные меры противодействия террористической угрозе вне рамок действия режима ЧП.

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Телеканал напоминает, что в случае, если законодатели одобрят данную инициативу, это станет уже шестой по счету пролонгацией ЧП во Франции с момента его введения 14 ноября 2015 года.

В результате теракта на стадионе «Манчестер Арена» вечером 22 мая погибли 22 человека, пострадали около 120, из них 59 доставили в медучреждения. Запрещенная в России группировка «Исламское гоусдарство» взяла на себя ответственность за нападение и назвала теракт местью за нападение на «земли мусульман».

13 ноября 2015 года в Париже произошла серия терактов. Смертники устроили ряд взрывов, в том числе у стадиона «Стад де Франс», открыли стрельбу по посетителям нескольких ресторанов и захватили заложников в концертном зале «Батаклан». Жертвами скоординированных нападений стали 130 человек, более 350 пострадали.