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Белую вдову из ИГ убили в Сирии

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Салли Джонс (слева)
Салли Джонс (слева)

Самая разыскиваемая террористка Великобритании Салли Джонс, известная как Белая вдова, была убита в Сирии в результате удара американского беспилотника. Об этом сообщает The Guardian.

50-летняя Джонс погибла еще в июне этого года вместе с 12-летним сыном. Однако известно об этом стало только сейчас. При этом отмечается, что анализ ДНК не был проведен, поэтому в информации нельзя быть до конца уверенными.

По словам американских военных, женщина была убита, когда пыталась сбежать из сирийского города Ракка, окруженного курдскими отрядами.

Салли Джонс ранее была участницей британской панк-группы Krunch. В 2013 году вместе со своим возлюбленным, хакером Джунаидом Хусейном из Бирмингема, решила присоединиться к боевикам террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещено в России). Мужчину убили еще в 2015 году, после чего Джонс получила прозвище Белая вдова.

В последнее время она возглавляло женское крыло группировки «Анвар аль Авлаки», которая занималась подготовкой терактов в западных странах. Помимо этого, она активно вербовала женщин-смертниц и пропагандировала идеи ИГ в соцсетях. Как отмечает издание, с июня в Twitter женщины не появилось ни одного нового поста.

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