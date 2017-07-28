Девочка не промах

В конце июля иракские военные обнаружили в Мосуле шестнадцатилетнюю немку Линду Венцель, год назад уехавшую из Германии воевать на стороне боевиков «Исламского государства». Отличница из тихого провинциального городка Пульсниц, в котором проживают 7,5 тысяч жителей, «служила» у экстремистов снайпером. Радикализация девушки проходила стремительно на глазах родителей, друзей и учителей. Однако никто не обратил на это внимание. Как школьница дошла до жизни такой и какое наказание ей грозит, выясняла «Лента.ру».

Цена толерантности

«Ты такая молодец, вот тебе Коран», — примерно такие слова произнесли родители 15-летней Линды Венцель, когда узнали, что их дочь — одна из лучших учениц в классе, увлекающаяся математикой, химией и физикой, — заинтересовалась исламом. Новое хобби девушки не показалось им удивительным, ведь она всегда много читала, расширяя кругозор.

Тогда они еще не знали, что в интернете Линда познакомилась с молодым мусульманином-чеченцем, приняла его религию и записалась на курсы арабского, чтобы в ближайшее время покинуть дом и присоединиться к боевикам террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).

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«Мы и понятия не имели о том, что с ней происходит. Когда наступил Рамадан, она сказала, что ничего не ест, потому что села на диету», — вспоминает мать Линды. Учителя рассказывают, что в последние два месяца перед исчезновением девочка стала довольно замкнутой. Ее друзья тоже заметили перемены: Линда стала консервативно одеваться, носить с собой Коран, выкладывать в соцсети фото в платке, а вместо американского рэпа слушать арабскую музыку. Однако никто тогда не придал этому особого значения.

Меж тем радикализация девушки проходила стремительно: в мае прошлого года она начала переписываться с молодым джихадистом, а уже через два месяца, 1 июля, выкрав у матери паспорт и деньги, отправилась из родного городка Пульсниц (расположен в Саксонии) во Франкфурт, а оттуда — в Стамбул. Из Турции она перебралась в Сирию, где и вышла замуж за боевика.

Мать девушки забила тревога, когда Линда была уже далеко от дома. «Она сказала, что выходные проведет у подруги. Когда в условленное время дочь не пришла домой, я позвонила в полицию. В ее комнате стражи порядка обнаружили молельный коврик и квитанцию на покупку билета на самолет до Стамбула. Я была в шоке, ведь Линда никогда не воровала и не обманывала нас (...) Видимо, ей очень хорошо промыли мозги. Надеюсь, что все же мы сможем ее вернуть», — сообщила женщина.

В Сирии следы девушки оборвались. Мать и отец Линды не слышали о ней более года. Как пишет Süddeutsche Zeitung, изредка беглянка звонила лишь старшей сестре. Последний раз они общались в январе, Линда рассказала, что вместе с мужем перебралась в иракский город Мосул.

Напуганный стрелок с грудным ребенком

«Когда мы нашли ее, она была такая бледная, напуганная, вся в пыли, на шее болтался какой-то разноцветный платок», — описывают девушку обнаружившие ее в июле этого года иракские военные. Вместе с ней в тоннеле под руинами одного из разрушенных домов в старой части Мосула находились еще 20 женщин из России, Турции, Канады, Ливии и Сирии. На многих из них были пояса смертниц.

Боец иракского спецподразделения, обнаруживший женщин, утверждает, что Линда выглядела напуганной, а на руках у нее был ребенок. «Не знаю, ее ли это сын, но она его из рук не выпускала», — рассказал военный. Поначалу девушку из-за ее плохого арабского приняли за похищенную боевиками ИГ езидку. Однако вскоре стало ясно, что среди исламистов она находилась добровольно.

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Линда призналась, что примкнула к экстремистами добровольно и была у них снайпером. По словам немки, ее главной целью были иракские военные. Сколько человек ей удалось убить за год, девушка не уточнила.

«Я хочу домой, к семье»

Оказавшись за решеткой, немка заявила, что очень сожалеет, что воевала на стороне террористов, и готова сотрудничать со следствием. «Я хочу как можно быстрее выбраться отсюда, убежать от этой войны, оружия, от этого шума. Я хочу домой, к семье», — заявила она в интервью журналистам.

Впрочем, слова иракского спецназовца — того самого, что задержал Линду в Мосуле, — заставляют усомниться в том, что она искренне сожалеет о случившемся. «Я не думаю, что она раскаивается в том, что примкнула к ИГ, поскольку [в момент задержания] она выглядела злой и отказывалась принимать от нас какую-либо помощь», — цитирует его The Sun.

В настоящее время девушка находится в тюремной больнице в Багдаде: в результате бомбардировок союзников Линда получила два ранения. Один осколок задел левый бок, другой — правое колено. «Ничего серьезного, я уже хорошо себя чувствую», — заверяет она.

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Немецким СМИ Линда призналась, что с головой ушла в ислам, потому что после развода родителей чувствовала себя несчастной. Особенно нелегко ей жилось в новой семье матери — с отчимом и его дочерью.

Почему утешения девочка из протестантской семьи, ранее не интересовавшаяся религией, стала искать в исламе остается загадкой. Но, как бы то ни было, именно тогда она начала посещать мусульманские сайты и общаться в чатах с правоверными. Для этого она завела второй аккаунт в сети Facebook. Девушка даже успела привлечь внимание немецких спецслужб, заподозривших ее в том, что она планирует теракт. Однако Линда покинула пределы ФРГ до того, как ее взяли в разработку.

Фото: Simone Kuhlmey / ZUMAPRESS.com / Globallookpress.com

О жизни девушки на подконтрольних ИГ территориях известно немного: сразу после приезда она вышла замуж за чеченца, потом семья перебралась в Ирак. Однако счастье с джихадистом продлилось недолго – мужа Линды убили через несколько месяцев после свадьбы.

Наказание за преступления

«Никогда прежде моя малышка не выглядела такой грустной и серьезной, — заявил отец девушки, 52-летний рабочий по имени Райнер, когда увидел по телевизору ее фотографию во время ареста. — Но все же для меня самое главное, что она жива».

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По иракским законам, за пособничество боевикам «Исламского государства» Линде грозит смертная казнь. При этом до исполнения приговора девушке придется провести за решеткой еще шесть лет. Высшая мера наказания в стране применяется лишь в отношении тех, кто достиг 22-летнего возраста.

В настоящее время Министерство иностранных дел ФРГ, Федеральная разведывательная служба страны, а также посольство Германии в Ираке ведут переговоры с иракскими властями о том, чтобы разрешить Линде вернуться на родину. Ситуацию осложняет то, что между Берлином и Багдадом не заключен договор об экстрадиции преступников. В случае если девушке все же удастся приехать домой, за участие в террористической деятельности ей грозит до 10 лет лишения свободы.