Примкнувшая к ИГ 16-летняя немка попросилась домой

Обнаруженная иракскими военными в городе Мосул 16-летняя немка Линда Венцель (Linda Wenzel) попросила вернуть ее домой. Девушка ранее бежала из родного города Пульсниц, федеральная земля Саксония, и присоединилась к боевикам террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), передает Focus Online.

В настоящее время Венцель находится в иракской тюрьме. По словам девушки, она раскаивается в содеянном и очень хочет увидеть свою семью.

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«Я хочу поскорее сбежать от войны, оружия, этого шума», — рассказала немка журналистам.

Отмечается, что Венцель просит экстрадировать ее в Германию и выражает готовность сотрудничать со следствием. По данным издания, в Ираке девушка получила ранения в левое бедро и правое колено.

Немка сбежала из дома летом прошлого года. Добравшись до Турции, она перешла сирийскую границу. В полиции полагают, что школьница влюбилась в мусульманина, с которым познакомилась в интернете. Он убедил ее присоединиться к экстремистам.