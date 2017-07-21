США ввели санкции против россиянина за обучение в лагере ИГ

Министерство финансов США ввело санкции против гражданина России Малика Барханоева, заподозренного в связях с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещено в России). Об этом сообщается на сайте ведомства.

Уточняется, что Барханоев через территорию Турции попал в Сирию, где проходил подготовку в лагере экстремистов. После этого он присоединился к боевикам ИГ, воюющим на сирийской территории. «в 2015 году Барханоев официально признался, что воевал на стороне ИГ и находился в сирийском городе Манбидж», — говорится в сообщении.

Вся собственность россиянина, находящаяся под юрисдикцией Соединенных Штатов, арестована, гражданам США запрещено участвовать в каких-либо сделках с ним.