Массовое захоронение христиан нашли под Мосулом

Массовое захоронение с останками 40 христиан обнаружили вблизи Мосула на севере Ирака. Об этом сообщает Al Ghad Press.

По информации источников портала в сирийской православной церкви, братскую могилу нашли к западу от города силы безопасности и народное ополчение Ирака. Как сообщается, в ней были захоронены христиане, ранее похищенные в регионе.

Среди обнаруженных есть останки женщин и детей. Вместе с ними нашли также небольшие кресты.

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В марте 2017 года англиканский священник Эндрю Уайт, бывший настоятель храма в Багдаде, заявил об исчезновении христианства в Ираке. Он сам покинул страну из-за угрозы для жизни.

За последние годы численность христианского населения Ирака резко снизилась. До вторжения США в 2003 году там проживали около 1,5 миллиона христиан, в 2017-м — менее 250 тысяч. Во время боев за Мосул их в городе было не более двух десятков человек, а за десять лет до этого — 35 тысяч.

О полной зачистке Мосула от боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) объявили в июле 2017-го. В декабре премьер-министр Ирака заявил о победе над ИГ в стране.

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