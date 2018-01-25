Заключенных казнили посреди улицы в Ливии

Заключенных прилюдно расстреляли на улице в Бенгази — втором по величине городе в Ливии. Видео с места произошедшего публикует Al Arabiya.

На кадрах видны девять мужчин в синих робах, они стоят на коленях с завязанными глазами. Затем показывают, как они лежат на земле в крови. Трупы после казни загрузили в багажники пикапов и увезли под выкрики собравшихся.

Издание пишет, что расстрел произвели возле мечети. 23 января здесь был совершен теракт, во время которого погибли 35 человек. Кем именно были казненные, не сообщается.

Миссия ООН по поддержке в Ливии выразила обеспокоенность «жестокой и возмутительной» расправой. «Лица, ответственные за исполнение массовых казней или приказы их провести, подлежат уголовной ответственности по международному праву», — говорится в сообщении. Миссия также призвала выдать командующего местным спецназом Махмуда аль-Верфалли (Mahmoud alWerfalli), ответственного за как минимум пять подобных случаев массовых казней в 2017 году.

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