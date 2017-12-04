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Боевики ИГ заживо сожгли пленного сирийского пилота

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Боевики террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) заживо сожгли пленного сирийского пилота. Об этом сообщает The Daily Mail.

По информации издания, летчик Аззам Эйд попал в руки к боевикам в апреле прошлого года после того, как его МиГ-23 был сбит. Подтверждением казни летчика является видеозапись без указания даты съемки. На кадрах видно, что Эйду выбрили голову, одели в оранжевый костюм и набросили цепь на шею. Его привязывают к дереву и поджигают.

The Daily Mail уточняет, что это второй известный случай казни через сожжение заживо, совершенный боевиками ИГ. Таким образом террористы мстят за авиационные ракетно-бомбовые удары, наносимые по их позициям.

23 августа сообщалось, что боевики ИГ напали на контрольно-пропускной пункт ливийской национальной армии (ЛНА) в 500 километрах южнее столицы страны Триполи. Террористы обезглавили девять солдат и двоих мирных жителей, попавших к ним в плен.

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