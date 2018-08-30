Упавший военный вертолет убил 18 человек

Военный вертолет потерпел крушение в регионе Оромия в Эфиопии. Об этом сообщает Reuters.

По информации агентства, в общей сложности жертвами стали 18 человек. Из них 15 — военные, еще трое — гражданские. Как передает портал WRAL.com, все погибшие находились на борту упавшего судна. Отмечается, что среди них двое детей.

Представитель полиции рассказал, что вертолет вылетел из города Дыре-Дауа на востоке страны и упал утром в четверг, 30 августа. Он направлялся на базу военно-воздушных сил в населенном пункте Дэбрэ-Зэйт (Бишофту) к юго-востоку от столицы Аддис-Абебы. Что именно стало причиной крушения, выясняется.

В апреле сообщалось, что на инженера, работавшего на месте крушения вертолета в горах на юго-западе Колумбии, упал другой вертолет. Мужчина погиб. Отмечалось, что оба воздушных судна потерпели крушение из-за неполадок.

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