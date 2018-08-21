Военный вертолет приземлился на парковке у бара в США

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Американский военно-транспортный Boeing CH-47 Chinook был вынужден совершить экстренную посадку на парковку возле бара в городе Фестус (штат Миссури). Об этом сообщает телеканал Fox 2, он также публикует видео с места.

По его информации, это произошло днем 20 августа. Вертолет приземлился возле бара и бистро Taytro's из-за неблагоприятных погодных условий: дождя и ветра. Никто не пострадал. Как отмечается, группа военных вертолетов направлялась в Коннектикут.

В мае военный вертолет случайно уронил полный боеприпасов ящик на начальную школу в Техасе. Инцидент произошел 17 мая на окраине города Эль-Пасо, расположенного на границе с Мексикой.

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