Военный вертолет уронил ящик боеприпасов на школу в США

Военный вертолет случайно уронил полный боеприпасов ящик на начальную школу в Техасе. Как сообщает Fox News, в здании пробило крышу, учебное заведение оказалось частично обесточено.

Инцидент произошел 17 мая на окраине города Эль-Пасо, расположенного на границе с Мексикой. Ящик пробил потолок во второй половине дня, когда занятия уже закончились и ученики разошлись по домам, в итоге никто не пострадал.

Как отмечается, местные полицейские вывезли боеприпасы из школы и вернут их на располагающуюся рядом военную базу Форт Блисс. Ее представитель указал, что текущие маршруты полетов будут пересмотрены во избежание аналогичных инцидентов в будущем.

«Приношу извинения за любой ущерб, нанесенный соседней начальной школе, и я рад, что никто не пострадал», — сказал командующий боевой авиационной бригадой 1-й танковой дивизии полковник Джей Хопкинс. Отмечается, что военная полиция ведет расследование инцидента и изучает все обстоятельства произошедшего.

В декабре 2017 года ученик начальной школы в городе Гинован (южная японская префектура Окинава) получил травму в результате падения фрагмента стекла, которое могло быть частью американского военного вертолета.

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