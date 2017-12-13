Японский школьник пострадал от упавшего с американского вертолета стекла

Ученик начальной школы в городе Гинован (южная японская префектура Окинава) получил травму в результате падения фрагмента стекла, которое могло быть частью американского военного вертолета. Об этом сообщает японский телеканал NHK.

Предмет упал на площадку перед учебным заведением, когда там находилось около 30 детей. В это время над школой пролетал вертолет американских ВВС. Упавший предмет похож на вертолетное стекло с гранью около метра.

Школа расположена рядом с американской военной базой Футэмма. В настоящее время полиция и власти префектуры выясняют обстоятельства случившегося.

В ноябре военнослужащим американских баз в Японии запретили выпивать. Поводом для ограничений стало ДТП, устроенное пьяным водителем военного грузовика. Тогда погиб 60-летний японец.

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