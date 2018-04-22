У самолета Air India турбулентностью выбило иллюминатор

Harbir Chadha / YouTube

У самолета Air India, попавшего в зону турбулентности во время рейса между Амритсаром и Нью-Дели 19 апреля, из-за сильной тряски вылетело стекло иллюминатора. Об инциденте в воскресенье, 22 апреля, сообщает NDTV.

«Никогда не сталкивался ни с чем подобным. На протяжении 10-12 минут мы проходили зону невероятно сильной турбулентности», — рассказал управлявший самолетом пилот.

Три человека получили в инциденте незначительные повреждения. Их вызвало не выбитое турбулентностью стекло, а упавший с полок багаж. Одна пассажирка, которая не была пристегнута, также ударилась головой об обшивку салона.

Всего на борту находилось 236 пассажиров и шесть членов экипажа. Рейс выполнял самолет модели Boeing 787, который находится в эксплуатации всего шесть лет.

18 апреля пассажирку рейса Southwest Airlines засосало в разбитый иллюминатор после того, как у самолета взорвался двигатель. Женщину успели вытащить из окна другие пассажиры, но она скончалась по пути в больницу после аварийной посадки. Еще семь человек отделались ссадинами и ушибами.

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