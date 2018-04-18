Пассажирку терпящего бедствие самолета засосало в иллюминатор

В небе над США пассажирку терпящего бедствие самолета американской авиакомпании Southwest Airlines засосало в разбитый иллюминатор. Об этом сообщает информационный портал Sky News.

Дженнифер Риордан (Jennifer Riordan) летела в командировку из Нью-Йорка в Даллас. Она сидела у окна, и, как только двигатель взорвался, его осколки разбили стекло, женщину наполовину вытянуло наружу из-за разницы в давлении. Другие пассажиры немедленно пришли к ней на помощь: затащить ее обратно в салон смогли только два взрослых мужчины. Они также сделали ей искусственное дыхание.

Пассажиров самолета попросили занять места, пристегнуться и надеть кислородные маски. Один из них начал вести прямую трансляцию из авиалайнера.

Самолет совершил аварийную посадку в аэропорту Филадельфии. Риордан скончалась по пути в больницу, еще семь пассажиров отделались ссадинами и ушибами. Всего на борту самолета находились 143 пассажира и 5 членов экипажа.

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