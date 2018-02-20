Истребитель США загорелся над Японией и сбросил топливо в озеро

Истребитель F-16 ВВС США загорелся после вылета с авиабазы Мисава на севере Японии. Об этом сообщает The Asahi Shimbun.
Пламя охватило двигатель самолета практически сразу после взлета — в 08:40 по местному времени. Пилот принял решение сбросить внешние топливные баки в озеро Огавара, чтобы предотвратить распространение огня, а также обеспечить больше возможностей для беспроблемной посадки. F-16 успешно вернулся на базу спустя всего две минуты после взлета.
Как сообщил министр обороны Японии Ицунори Онодэра, на поверхности озера видны пятна топлива, в воде также плавают различные фрагменты. «Полеты должны проводиться только после того, как будет обеспечена достаточная безопасность. Мы выясним у США, почему это произошло, и потребуем принять меры для предотвращения повторения инцидента», — заявил он.
Американские военные указали, что баки были сброшены в малонаселенном районе, а безопасность летчиков и японского населения является главным приоритетом во время полетов, передает The Japan Times.
По данным властей, в озере ведется вылов моллюсков, корюшки и ледяной рыбы. В настоящее время власти оценивают возможный экологический ущерб. В момент падения емкостей на промысел уже вышли около пяти лодок с рыбаками, никто из них не пострадал.
Это не первый инцидент с американскими военнослужащими в Японии за последнее время. Ранее, 15 февраля, стало известно, что трех командиров батальона ВМС США, который находится на территории американской базы в японской Окинаве, уволили со службы. Это произошло после того, как одного из них обнаружили пьяным и голым в лесу.
В январе американские вертолеты совершили по меньшей мере три аварийные посадки в префектуре Окинава. В декабре 2017-го ученик начальной школы в городе Гинован получил травму в результате падения фрагмента стекла из военного вертолета США.