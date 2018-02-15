Все руководство базы ВМС США выгнали после прогулки голышом по японскому лесу

Трех командиров батальона ВМС США, который находится на территории американской базы в японской Окинаве, уволили со службы. Это произошло после того, как одного из них обнаружили пьяным и голым в лесу, сообщает Navy Times.

Среди уволенных — виновник произошедшего Джейсон Габбард. Как отмечает издание, когда его нашли, на нем были надеты только ботинки. Также должностей лишились комбаты Джеймс Чо и Джейсон Холден, которые попытались скрыть инцидент, опасаясь выговора от высшего командования. Однако местные жители, обнаружившие офицера в неподобающем виде, молчать не стали.

«Доверие — это основа всего, что мы делаем в качестве профессиональных военных. И мы ожидаем, что наши сотрудники будут вести себя, проявляя характер и верность принципам, чтобы оправдать это доверие. Когда налицо признаки того, что эти ценности не разделяют, мы проводим соответствующие расследования и принимаем необходимые меры», — заявила официальный представитель боевого командования ВМС Кейт Кук (Cate Cook).

Отмечается, что в США редко одновременно увольняют все руководство.

В середине ноября прошлого года морской пехотинец вооруженных сил США устроил ДТП вблизи американской военной базы на японском острове Окинава. В результате погиб 60-летний местный житель.

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