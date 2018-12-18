Япония научится воевать в космосе, под водой и в интернете из-за Китая

Япония усилит свои оборонные способности в киберпространстве и космосе. Об этом говорится в новом 10-летнем плане национальной обороны страны, передает The Japan Times.

Силы самообороны Японии впервые включили в документ космическую и киберсферу. Такие меры должны «фундаментально изменить оборонную стратегию», которая до этого сосредотачивалась на сухопутных, морских и воздушных сферах. Отмечается, что наращивание военной мощи Китая в Южно-Китайском и других морях, а также в космосе и киберпространстве вызывает сильную обеспокоенность в Токио.

Целью усиления в киберсфере является возможность противостоять нападениям из за рубежа. Отмечается, что в международном праве нет четкого определения кибератаки, поэтому понять, при каких обстоятельствах силы самообороны могут начать ответные действия, будет довольно сложно.

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В космосе Япония намерена сократить отставание от других стран. Впервые в силах самообороны будет создано космическое подразделение. В то же время правительство планирует инвестировать в развитие технологий искусственного интеллекта и подводных беспилотников.

В новом плане упоминается и модернизация эскадренных миноносцев-вертолетоносцев типа «Идзумо». Их будут использовать для несения модернизированных истребителей F-35 с укороченным взлетом и вертикальной посадкой, которые планируется закупить в США.

Как отмечает Reuters, в новом плане также упоминается увеличение объема закупок истребителей, ракет дальнего радиуса действия и другого вооружения у США, с целью противостоять расширению военного влияния Пекина в Тихом океане. Помимо этого предусматривается закупка 18 истребителей, которые будут базироваться на модифицированных вертолетоносцах «Идзумо» и приобретение двух американских систем противоракетной обороны «Иджис», чтобы противостоять угрозе со стороны Северной Кореи.

Для достижения поставленных на ближайшие пять лет промежуточных целей, власти намерены потратить самое большее — 27,47 триллионов иен (243 миллиарда долларов).

Япония наращивает расходы в военной сфере с 2012 года, когда к власти пришел премьер-министр Синдзо Абэ. Президент США Дональд Трамп оказывал давление на правительство страны, призывая покупать больше американских вооружений, чтобы преодолеть торговый дефицит между странами.

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