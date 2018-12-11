Япония впервые водрузит истребители на вертолетоносцы

Япония впервые с 1945 года водрузит истребители на свои крейсера-вертолетоносцы. Об этом сообщает South China Morning Post.

Как пишет газета, во вторник, 11 декабря, представители правящих партий в Японии одобрили предложение правительства разрешить использовать вертолетоносцы для перевозки самолетов, а также в случае необходимости переоборудовать их. В частности, речь идет о модернизации эскадренных миноносцев-вертолетоносцев типа «Идзумо». По мнению правительства, нововведение не будет представлять опасности для других государств.

Такое решение связывают с растущей военной мощью Китая в Тихом океане, где у Японии нет военных баз. В то же время подчеркивается, что Токио могут раскритиковать за отступление от военной политики, ориентированной только на оборону. Согласно конституции, Япония не может иметь авианосцы, так как они относятся к наступательному оружию, которое не является необходимым для защиты.

Токио планирует купить у США модернизированные истребители F-35 с укороченным взлетом и вертикальной посадкой. Как отметили в правительстве, они не будут постоянно базироваться на переоборудованных «Идзумо».

По информации источников, 18 декабря кабинет министров под руководством премьера Синдзо Абэ примет новое руководство по программе национальной обороны на следующие 10 лет. В последний раз документ обновлялся в 2013 году, однако Абэ призвал к пересмотру руководства из-за растущей угрозы со стороны Северной Кореи. В проекте также упоминается стратегия по кибербезопасности Японии.

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