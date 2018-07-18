Названо препятствие мирному договору России и Японии

Размещение комплексов противоракетной обороны Aegis Ashore в Японии не поможет решению проблемы мирного договора с Россией. Об этом заявил российский посол Михаил Галузин в интервью РИА Новости.

«Мы считаем необходимым культивировать в наших отношениях позитивную атмосферу и, конечно, такой шаг, как размещение элементов американской глобальной ПРО на территории Японии, созданию такой атмосферы не способствует», — пояснил он.

Галузин также отметил, что подобное решение «означает де-факто развертывание азиатско-тихоокеанского сегмента глобальной системы противоракетной обороны США», что дестабилизирует обстановку в сфере глобальной безопасности.

Решение о размещении в Японии американских Aegis Ashore — наземной версии системы Aegis («Иджис») — было принято в декабре 2017-го. Два комплекса планируется развернуть в префектурах Акита и Ямагути до 2023 года. Таким образом они должны покрыть территорию всей страны.

Мирный договор между Россией и Японией не подписывается в течение более 70 лет. Условием его заключения Токио называет возвращение островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. Москва считает, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет над ними не подлежит сомнению.

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