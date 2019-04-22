Россия договорится с Японией о совместном хозяйствовании на Курилах

Россия и Япония договорились о создании профильной рабочей группы для налаживания совместной хозяйственной деятельности на южных Курильских островах. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на официальном сайте МИД России.

К такому решению стороны пришли в ходе пятого раунда двусторонних консультаций, который состоялся 22 апреля в Токио. Россию на переговорах представлял заместитель главы МИД Игорь Моргулов, с японской стороны участвовал его коллега Такэо Мори.

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Участники встречи обсудили проекты сотрудничества в пяти областях, утвержденных на высшем уровне: аквакультура, тепличные хозяйства, пакетные туры, ветроэнергетика и переработка отходов. Речь также шла о возможном режиме свободного передвижения между южными Курилами и японской префектурой Хоккайдо.

Токио не признает российского суверенитета над территорией южных Курил и настаивает на возвращении под свой контроль островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. Москва последовательно напоминает о правомерности российского суверенитета над Курильскими островами: они отошли СССР по итогам Второй мировой войны.

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