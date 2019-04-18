Япония потеряла надежду быстро решить вопрос с Курилами

Япония отказалась от плана заключить с Россией в июне рамочное соглашение по мирному договору, как это изначально предполагалось. Решение основного вопроса — о территориальной принадлежности Южных Курил — решили отложить на более поздний срок. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на японскую газету Mainichi.
Токио, поясняет издание, намеревалось подготовить почву для переговоров перед приездом президента России Владимира Путина на саммит G20, который состоится в июне в Осаке.
Власти страны еще полностью не отказались от идеи прийти к соглашению с Москвой в начале лета, но это будет сложно, рассказал изданию высокопоставленный японский правительственный чиновник.
Мирный договор между Россией и Японией не подписывается в течение более 70 лет. Условием его заключения Токио называет возвращение под свой контроль островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи: японская сторона не признает российского суверенитета над территорией Южных Курил, считая их частью Хоккайдо. Москва же считает их частью Курильских островов и последовательно напоминает о правомерности российского суверенитета над ними: они отошли СССР по итогам Второй мировой войны.
Сейчас Москва и Токио находятся в стадии переговорного процесса по мирному договору. 22 января в Москве состоялась встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ.
Незадолго до переговоров Лавров заявлял, что вопрос суверенитета над Курильскими островами не обсуждается. В Кремле, комментируя ситуацию, отмечали, что интересы россиян не будут ущемлены.