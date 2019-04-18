Япония потеряла надежду быстро решить вопрос с Курилами

Япония отказалась от плана заключить с Россией в июне рамочное соглашение по мирному договору, как это изначально предполагалось. Решение основного вопроса — о территориальной принадлежности Южных Курил — решили отложить на более поздний срок. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на японскую газету Mainichi.

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Токио, поясняет издание, намеревалось подготовить почву для переговоров перед приездом президента России Владимира Путина на саммит G20, который состоится в июне в Осаке.

Власти страны еще полностью не отказались от идеи прийти к соглашению с Москвой в начале лета, но это будет сложно, рассказал изданию высокопоставленный японский правительственный чиновник.

Мирный договор между Россией и Японией не подписывается в течение более 70 лет. Условием его заключения Токио называет возвращение под свой контроль островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи: японская сторона не признает российского суверенитета над территорией Южных Курил, считая их частью Хоккайдо. Москва же считает их частью Курильских островов и последовательно напоминает о правомерности российского суверенитета над ними: они отошли СССР по итогам Второй мировой войны.

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Сейчас Москва и Токио находятся в стадии переговорного процесса по мирному договору. 22 января в Москве состоялась встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

Незадолго до переговоров Лавров заявлял, что вопрос суверенитета над Курильскими островами не обсуждается. В Кремле, комментируя ситуацию, отмечали, что интересы россиян не будут ущемлены.

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