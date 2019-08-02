Япония расстроилась из-за визита Медведева на Курилы

Япония выразила сожаление в связи с визитом премьер-министра России Дмитрия Медведева на Южные Курильские острова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на поступившее заявление японского министерства иностранных дел.

«Подобная поездка идет вразрез с последовательной позицией Японии по вопросу северных территорий [японское наименование Южных Курил — прим. Ленты.ру], ранит сердца японских граждан и заслуживает крайнего сожаления», — отмечается в заявлении.

Медведев прибыл на Курильские острова 2 августа.

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1 июля сообщалось, что на официальном видео саммита G20 Южные Курилы были указаны как часть Японии. После этого Россия выразила протест.

Япония не признает российского суверенитета над территорией Южных Курил и настаивает на возвращении под свой контроль островов Итуруп, Кунашир, Шикотан, а также группы маленьких островов Хабомаи.

Официальная позиция Москвы заключается в том, что южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны. Статус этих островов определяется Крымским соглашением по вопросам Дальнего Востока от 11 февраля 1945 года, Потсдамской декларацией от 26 июля 1945 года, Сан-Францисским мирным договором от 8 сентября 1951 года и статьей 107 Устава ООН.

Япония со своей стороны считает эти территории своими на основании двустороннего Трактата о торговле и границах 1855 года. Кроме того, Токио выступает против визитов российских лидеров на Южные Курилы. До этого Медведев трижды посещал острова.

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