Япония приписала себе Курилы на сайте G20

На официальном видео саммита G20 Южные Курилы указаны как часть Японии. Об этом пишет газета «Известия».

Также спорные острова отмечены как японские на официальном сайте саммита, прошедшего в японской Осаке.

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Источник в российских дипломатических кругах пояснил изданию, что Япония всегда обозначала Южные Курилы как свою территорию. На Смоленской площади неоднократно выражали недовольство по этому поводу, а затем российский МИД занял позицию «рисуйте что хотите, все равно острова наши».

Помимо Курил, Токио приписал себе и спорные с Китаем острова Сенкаку (Дяоюйдао).

23 июня стало известно, что Япония вряд ли готова заключить окончательное соглашение по совместной хозяйственной деятельности с Россией на южных островах Курильской гряды. Причиной провала соглашения названо то, что Москва и Токио в последние месяцы слишком увлеклись вопросом мирного договора между странами и не обращали должного внимания на разногласия по вопросам совместной деятельности на спорных островах. Уточняется, что речь идет об утилизации отходов и туризме.

Япония не признает российского суверенитета над территорией Южных Курил и настаивает на возвращении под свой контроль островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. Москва последовательно напоминает о правомерности суверенитета России над Курильскими островами: они отошли СССР по итогам Второй мировой войны.

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