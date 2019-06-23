Мир
 
Только важное и интересное — в нашем Twitter
Последние новости
Хореограф Загитовой извинился перед обвинившей его в плагиате американкой
Неудачная посадка «Боинга» попала на видео
В России начались акции против полицейского произвола
Выпускники военной академии на кортеже с лимузином Hummer возмутили россиян
В Тбилиси потеряли аппаратуру для митинга
Кудрин начал «дрейфовать» после слов Путина
Кремль раскрыл судьбу потерявших записку для Путина
В Чечне объяснили фразу Кадырова «до Тбилиси всего 200 километров»
Слепакова нарекли «зажравшимся ублюдком» за шутку о зарплатах врачей
Новости партнеров

Стало известно о провале российско-японского соглашения по Курилам

Перейти в «Мою Ленту»
Вулкан Менделеева на острове Кунашир

Япония вряд ли готова заключить окончательное соглашение по совместной хозяйственной деятельности с Россией на южных островах Курильской гряды в ходе предстоящего саммита G20. Об этом в воскресенье, 23 июня, со ссылкой на агентство Kyodo пишет ТАСС.

Причиной провала соглашения названо то, что Москва и Токио в последние месяцы слишком увлеклись вопросом мирного договора между странами и не обращали должного внимания на разногласия по вопросам совместной деятельности на спорных островах.

Уточняется, что речь идет об утилизации отходов и туризме: Япония предложила учредить специального туроператора для организации экскурсий по российским островам и поставить туда специальные прессы для сокращения объема мусора. Россия же ожидала от японской стороны более крупных проектов: строительства мусороперерабатывающих заводов, а также отелей и другой туристической инфраструктуры.

О том, что Россия и Япония обсуждают перспективы совместного хозяйствования на островах, стало известно в апреле текущего года. Помимо туризма и переработки отходов, сотрудничество планируется устанавливать в области аквакультуры, тепличных хозяйств и ветроэнергетики.

Япония не признает российского суверенитета над территорией Южных Курил и настаивает на возвращении под свой контроль островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. Москва последовательно напоминает о правомерности суверенитета России над Курильскими островами: они отошли СССР по итогам Второй мировой войны.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Путин высказался о возможности отдать Курилы
Россия предложила Японии ввести безвизовый режим
Россия договорится с Японией о совместном хозяйствовании на Курилах
Другие материалы рубрики
Мир00:0115 июня

Коммунизм не пройдет

Жители Гонконга начали уличную войну с властями. Они хотят свободы и денег
13:09Сегодня

Генерал попытался остановить госпереворот и погиб

00:48Сегодня

Ким Чен Ын получил письмо от Трампа

13:50Сегодня

Сотни пилотов подали в суд на Boeing

Мир00:2018 июня

Девочка в подарок

Как юных африканок насилуют и унижают ради искупления грехов
11:12Сегодня

США пообещали дать на «сделку века» 50 миллиардов долларов

07:4722 июня

Назван спаситель Ирана от Трампа

08:41Сегодня

Трамп провел тайную кибератаку против Ирана

Мир00:0411 июня

Незаметный геноцид

Тысячи христиан истребляют по всему миру. Но Запад этого не замечает
02:42Сегодня

Трамп опроверг остановку удара по Ирану

14:2121 июня

Раскрыты действия Ирана перед решением сбить беспилотник США

22:2522 июня

США анонсировали новые санкции против Ирана

Россия
«Наука и религия не могут конфликтовать»
Как в российской «столице экстремизма» неожиданно появился храм-планетарий
Кремль раскрыл судьбу потерявших записку для Путина
Захарова ответила президенту Грузии
В Чечне объяснили фразу Кадырова «до Тбилиси всего 200 километров»
«Одно дело, когда министр скажет, а другое — когда я»
Главные цитаты с прямой линии Путина
Дагестанцы решили извиниться за перезахоронение останков Хаджи-Мурата
Россиянам дали «простые правила» по выбору алкоголя
Все материалы
Мир
Названы подозреваемые в гибели «Боинга» над Донбассом
Обвинения будут предъявлены трем гражданам России и одному украинцу
Генерал попытался остановить госпереворот и погиб
Сотни пилотов подали в суд на Boeing
США пообещали дать на «сделку века» 50 миллиардов долларов
Трамп провел тайную кибератаку против Ирана
Коммунизм не пройдет
Жители Гонконга начали уличную войну с властями. Они хотят свободы и денег
Девочка в подарок
Как юных африканок насилуют и унижают ради искупления грехов
Все материалы
Бывший СССР
Не так сел
Грузины штурмуют парламент и требуют отставок. Что заставило людей выйти на улицы?
Украинская православная церковь снова раскололась
Почетный патриарх Филарет обвинил во всем Порошенко и его ложные обещания
Participants attack a policeman during a protest against the visit of the Russian delegation near the parliament building in Tbilisi, Georgia June 20, 2019. REUTERS/Irakli Gedenidze - RC16CCE1C1A0Тысячи людей устроили штурм парламента Грузии
Полиция применила резиновые пули и газ. Есть пострадавшие
Зеленский призвал предотвратить новые войны
Самолет Ан-2 упал на Украине
В Грузии пожаловались на приостановку туристического потока из России
Националисты и депутаты перекрыли дорогу гей-параду в Киеве
Все материалы
Экономика
Высокие ставки
У США нет денег на пенсионеров. Вся надежда на казино и марихуану
Отравленный поток
Эксперты о причинах загрязнения российской нефти
Биткоин снова взлетел
В России подняли вопрос о судьбе грузинских вин
Дерипаска снова обратился в суд США
США снова ударили по Китаю в торговой войне
Биткоин пробил психологическую отметку
Все материалы
Силовые структуры
Беги, Луиза, беги!
Как россиянка вынесла из банка миллионы, бесследно исчезла и стала звездой соцсетей
«Подложили печень наркомана»
Российского врача судят за подмену органов. Он просто не хотел портить статистику
Зоны невозврата
Колонии для пожизненно осужденных. Спецпроект «Ленты.ру»
Российский следователь подорвался на бомбе возле своего дома
После падения детей с «Колобка» возбудили дело
МВД нашло нарушения при расследовании дела Голунова
Бывшего главу Раменского района снова арестовали
Все материалы
Наука и техника
Возможно, криминал!
Японский детектив объявил войну гопникам и серийному убийце: обзор Judgment
Стыд и футбол
Киану Ривз в польской игре, новый Xbox, уличная FIFA и другие новинки с Е3 2019
Авария «Протон-М» в июле 2013 года«Из того, что было»
Этот проект начали еще в СССР. Сегодня Россия запускает его на аварийном разгонном блоке
В США рассказали о риске ядерной войны
Удар «Ночного охотника» секретной ракетой показали на видео
На Марсе обнаружили признаки жизни
«Роскосмос» не смог улететь «на авось»
Все материалы
Спорт
Артем Лобов (справа)Лоб в лоб
Русский Молот покарал врага Макгрегора. Голыми руками
Хореограф Загитовой извинился перед обвинившей его в плагиате американкой
Появилось видео боя друга Макгрегора с его врагом
Грузинские футболисты вышли на матчи в майках с антироссийскими лозунгами
Сборная России с отрывом выиграла общекомандный зачет ЧЕ по фехтованию
Усик стал обязательным претендентом на пояс WBO в тяжелом весе
Месси заставит Неймара вернуться в «Барселону»
Все материалы
Культура
«Грызня за любовь, время и деньги»
Его сравнивают с братьями Коэн: интервью с создателем самого необычного сериала сезона
Про останки и людей
Страшная авария заставила этого фотографа снимать оторванные головы и изуродованные тела
Бешеные быки, нейлоновые чулки
Мужчины против женщин и немного 90-х в новом русском кино
Назван виновный в накачивании Алибасова психотропными веществами
Валерий Меладзе прокомментировал антироссийские протесты в Грузии
Лидер System of a Down поддержал сестер Хачатурян
Детки в порядке
Интернет, похоть и опиоиды: новый сериал о современных школьницах
Все материалы
Интернет и СМИ
«В год мы зарабатывали больше, чем некоторые за всю жизнь»
Проповедник с телеэкрана вытягивал из верующих миллионы. Его не остановила даже тюрьма
«То, что произошло — невероятно»
Арест журналиста Ивана Голунова: главное
«Противно смотреть на вас»
Блогеры раздают деньги бездомным и устраивают из этого шоу. Но делают им только хуже
Слепакова нарекли «зажравшимся ублюдком» за шутку о зарплатах врачей
Малышева назвала самую эффективную диету
Соловьев назвал идиотизмом повышение цен в Грузии для россиян
Россияне сняли уличную версию Need for Speed
Все материалы
Ценности
Рок наступает
Мужчины в платьях, женщины в трусах: чем удивила неделя моды в Милане
Членовозы союзного значения
В каких автомобилях катались и погибали чиновники в СССР
Роми ШнайдерАльпийская красота
Самые властные, сексуальные и эпатажные женщины Австрии
Модель прошлась в прозрачном платье по городу и рассказала о реакции прохожих
Неумелая парикмахерша сожгла студентке голову и лишила ее волос
Ким Кардашьян закрасила вены на руках бабушки и поразила фанатов
Всемирно известный дизайнер переодел моделей в российских полицейских
Все материалы
Путешествия
«Батюшка, благословите, въезжаю в Польшу!»
Головорезы, евреи и родственные души. Зачем ехать в гости к полякам
«Одичавшие шотландцы стучали кулаками по машине»
Россиянка неделю путешествовала в доме на колесах: как это было
Путин запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию
Российских туристов вывезут из страны из-за угрозы безопасности
Россияне начали массово сдавать билеты в Грузию
Пьяного Пенкина не пустили в самолет
Грузия заверила туристов в безопасности
АТОР объяснила порядок возврата денег за туры в Грузию
Все материалы
Из жизни
Бывшие супруги Бек Роузен и Хэмиш МакЛаренМилый друг
Аферист устроил шикарную жизнь за счет одиноких женщин и богачей. Его сгубила жадность
Партнерский материал
Лучшее время суток
Почему возникает бессонница и как с ней бороться
«Я официально стала немкой, но почему-то не особо радуюсь»
История россиянки о жизни в Германии
Сотрудница магазина часами рылась в мусоре ради клиентов
«Худшая мать Великобритании» нашла работу и быстро потеряла ее
На выставке в Москве найдут новых хозяев собакам из приютов
Лосенок нашел приют в квартире россиянки и умер
Все материалы
Toyota за 23 миллиона — из России!
Видео: почему этот монстр стоит, как весь модельный ряд «Тойоты»?
Маленькие, но узнаваемые машинки из Lego
Энтузиаст собирает модельки автомобилей и даже двигателей
Экстремальный тюнинг Rolls-Royce
В фотошопе, как известно, все смелые. Зато ни один Rolls-Royce не пострадал.
Первый тест Renault Arkana
Во имя красоты. Изучаем самый доступный купе-кроссовер в России
УАЗ подготовил замену «Буханке»
Коллекцию суперкаров вице-президента Экваториальной Гвинеи пустят с молотка
Найдена ни разу не ломавшаяся Skoda Fabia с пробегом миллион километров
Все материалы
Дом
Клопы, бугры и разводила
Железобетонный тест на знание запутанного языка строителей
Атака дронов
Зачем беспилотники слетаются на дачные участки россиян
«Разбивали несколько градусников сразу»
Ртуть, асбест и арматура из Чернобыля: как квартиры отравляют своих владельцев
Российский бизнесмен замуровал дверь в отобранную за долги квартиру
Уральцы объявили себя гражданами СССР и отказались оплачивать ЖКХ
Цена самой дешевой квартиры в Москве опустилась ниже трех миллионов рублей
Семья лишилась пятикомнатной квартиры из-за микрозаймов
Все материалы