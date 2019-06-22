Путин высказался о возможности отдать Курилы

Президент России Владимир Путин в беседе с ведущим программы «Вести в субботу» Сергеем Брилевым на телеканале «Россия 1» прокомментировал возможность отдать Японии Курильские острова. Слова главы государства приводит «Интерфакс».

«Таких планов у нас нет», — сказал президент.

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Он добавил, что российский флаг над островами не будет спущен. Кроме того, по словам Путина, Москва намерена развивать Дальний Восток в целом и южные Курилы. «Все эти программы будут реализовываться — и по развитию экономики, рыбной отрасли, других составляющих. Мы будем развивать там инфраструктуру», — отметил он.

В начале июня стало известно, что правительство Японии решило отказаться от идеи заключения с Россией рамочного соглашения по мирному договору, которое должно было состояться в конце месяца. В частности, Токио намеревался подтвердить Совместную декларацию СССР и Японии от 1956 года, в которой Москва заявляла о готовности передать Японии два острова южной части Курильской гряды Шикотан и Хабомаи после заключения мирного договора.

В ноябре прошлого года японский премьер Синдзо Абэ заявил, что не хочет оставлять проблему мирного договора с Россией следующим поколениям. По словам главы правительства, они с Путиным решительно настроены, «опираясь на взаимное доверие, поставить окончательную точку в территориальном споре» и не переносить проблему «на плечи следующих поколений».

Япония не признает российского суверенитета над территорией южных Курил и настаивает на возвращении под свой контроль островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. Москва последовательно напоминает о правомерности суверенитета России над Курильскими островами: они отошли СССР по итогам Второй мировой войны.

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