Япония возмутилась российскими войсками на Курилах

Япония считает неприемлемым с юридической точки зрения наращивание российского военного присутствия на южных Курильских островах. Об этом после российско-японских переговоров заявил министр иностранных дел страны Таро Коно, сообщает ТАСС.

«По поводу военного наращивания Вооруженных сил России на северных территориях, включая ракетные учения и размещение истребителей, наша страна передала российской стороне, что это неприемлемо с юридической точки зрения нашей страны», — приводит агентство слова дипломата.

30 мая министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр обороны Сергей Шойгу провели в Токио переговоры в формате «2+2» со своими японскими коллегами.

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Ранее в этот день сообщалось, что японские ультраправые организации устроили в центре столицы акции с требованиями вернуть «Северные территории» — так в Японии именуют Курилы.

В начале апреля правительство Японии направляло в Москву ноту протеста в связи с учениями российских военных на южных островах Курильской гряды.

Токио не признает российского суверенитета над территорией Южных Курил и настаивает на возвращении под свой контроль островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. Москва последовательно напоминает о правомерности российского суверенитета над Курильскими островами: они отошли СССР по итогам Второй мировой войны.

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