Японские ультраправые устроили митинг в день приезда Лаврова

Японские ультраправые организации устроили в Токио акцию, посвященную Курильским островам, в день визита в страну главы МИД России Сергея Лаврова. Об этом в четверг, 30 мая, сообщает РИА Новости.

Несколько десятков человек пришли к парламенту Японии в центре Токио с национальными флагами. Сообщается, что по городу ездит черный фургон одной из националистических организаций и с помощью динамиков транслирует требования вернуть «Северные территории» — так в Японии называют южные Курильские острова.

Российский министр прибыл в японскую столицу, чтобы провести переговоры со своим японским коллегой Таро Коно и совместную встречу в формате «2+2» с министрами обороны обеих стран.

Токио не признает российского суверенитета над территорией южных Курил и настаивает на возвращении под свой контроль островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. Москва последовательно напоминает о правомерности российского суверенитета над Курильскими островами: они отошли СССР по итогам Второй мировой войны.

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