Японский политик предложил отвоевать Курилы и отказался уходить в отставку

Депутат нижней палаты японского парламента Ходака Маруяма отказался уходить в отставку после требования отвоевать Курилы. Об этом сообщает NHK.

По мнению политика, он не нарушал конституцию страны, в которой зафиксирован отказ Японии от войны. «Я просто задал вопрос, на который можно ответить положительно или отрицательно», — заявил Маруяма. Он также считает, что не может покинуть пост, так как это создаст плохой прецедент.

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14 мая Маруяма подал заявление о выходе из Партии японского возрождения. Перед этим он, находясь на острове Кунашир, предложил подумать над возможностью «отвоевать» Южные Курильские острова у России. Эти слова подверглись резкой критике со стороны кабинета министров Японии.

Ранее сообщалось, что МИД Японии отказался от фразы о возвращении Курил.

Токио не признает российского суверенитета над территорией южных Курил и настаивает на возвращении под свой контроль островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. Москва последовательно напоминает о правомерности российского суверенитета над Курильскими островами: они отошли СССР по итогам Второй мировой войны.

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