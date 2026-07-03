Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:44, 3 июля 2026Бывший СССР

В России рассказали о положении последнего форпоста ВСУ у Славянска

Марочко: Российские войска берут в клещи Николаевку в ДНР
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские войска начали брать в клещи Николаевку — последний форпост Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Славянска в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщил подполковник Народной Милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает ТАСС.

Он отметил, что этому предшествовало взятие российскими войсками села Пискуновка, расположенного на востоке от Славянска. «С освобождением Пискуновки начали вырисовываться клещи вокруг населенного пункта Николаевка — последним восточным форпостом населенного пункта Славянск», — заявил он.

О взятии Пискуновки 3 июля сообщило Минобороны России. По информации ведомства, населенный пункт удалось взять под контроль благодаря решительным действиям подразделений группировки войск «Юг».

Ранее Марочко сообщил, что российские войска в результате наступления могут окружить подразделения ВСУ в Николаевке. По его словам, подразделения армии России могут обойти фортификации и оказаться в тылу противника.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны выпустило заявление после массированной атаки ВСУ на регионы России

    Россиянам напомнили о налоге на продажу некоторых личных вещей

    Украине предрекли катастрофическую долговую яму

    В России рассказали о положении последнего форпоста ВСУ у Славянска

    Раскрыта сенсационная идея главы Пентагона по войскам в Европе

    Марочко высказался о решении ключевой проблемы ДНР

    Трамп обрушился с критикой на НАТО

    Банк России предостерегли от повышения ключевой ставки

    МАГАТЭ назвало возможное местонахождение иранского обогащенного урана

    Россиянам напомнили о налоговом вычете за спортивных родителей-пенсионеров

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok