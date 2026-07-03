В России рассказали о положении последнего форпоста ВСУ у Славянска

Марочко: Российские войска берут в клещи Николаевку в ДНР

Российские войска начали брать в клещи Николаевку — последний форпост Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Славянска в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщил подполковник Народной Милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает ТАСС.

Он отметил, что этому предшествовало взятие российскими войсками села Пискуновка, расположенного на востоке от Славянска. «С освобождением Пискуновки начали вырисовываться клещи вокруг населенного пункта Николаевка — последним восточным форпостом населенного пункта Славянск», — заявил он.

О взятии Пискуновки 3 июля сообщило Минобороны России. По информации ведомства, населенный пункт удалось взять под контроль благодаря решительным действиям подразделений группировки войск «Юг».

Ранее Марочко сообщил, что российские войска в результате наступления могут окружить подразделения ВСУ в Николаевке. По его словам, подразделения армии России могут обойти фортификации и оказаться в тылу противника.