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12:40, 2 июля 2026Россия

Россия взяла под контроль еще один населенный пункт в ДНР

Минобороны сообщило о взятии под контроль населенного пункта Пискуновка в ДНР
Евгений Фоменко
Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Армия России взяла под контроль населенный пункт Пискуновка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом журналистам сообщило Минобороны РФ.

По информации ведомства, населенный пункт удалось взять под контроль благодаря решительным действиям подразделений группировки войск «Юг».

В мае глава ДНР Денис Пушилин заявлял, что российские военнослужащие вышли к селу Пискуновка на славянско-краматорском направлении.

В конце июня стало известно, что армия России взяла под контроль еще один населенный пункт в ДНР — Малиновку.

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