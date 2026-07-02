Россия взяла под контроль еще один населенный пункт в ДНР

Минобороны сообщило о взятии под контроль населенного пункта Пискуновка в ДНР

Армия России взяла под контроль населенный пункт Пискуновка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом журналистам сообщило Минобороны РФ.

По информации ведомства, населенный пункт удалось взять под контроль благодаря решительным действиям подразделений группировки войск «Юг».

В мае глава ДНР Денис Пушилин заявлял, что российские военнослужащие вышли к селу Пискуновка на славянско-краматорском направлении.

В конце июня стало известно, что армия России взяла под контроль еще один населенный пункт в ДНР — Малиновку.