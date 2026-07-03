Россиянам напомнили о налоговом вычете за спортивных родителей-пенсионеров

Чаплин заявил, что получить налоговый вычет за спорт можно за родителей-пенсионеров

Получить налоговый вычет за занятия спортом в 2026 году стало еще выгоднее и проще, так как перечень случаев его получения расширили, а саму процедуру упростили. Об этом заявил RT член комитета Государственной Думы по бюджету и налогам Никита Чаплин.

Парламентарий напомнил, что право на социальный налоговый вычет есть у тех, кто официально работает и платит налог на доходы физлиц.

Получить возврат можно за расходы на спорт за себя, за своих детей до 18 лет (или до 24 лет, если они учатся очно), а также за своих родителей-пенсионеров — это нововведение 2026 года. Главное условие — оплачивать занятия должен именно тот, кто планирует заявлять вычет Никита Чаплин депутат Госдумы

Вычет предоставляется за услуги, входящие в утвержденный правительством перечень: это абонементы в тренажерные залы и фитнес-клубы, занятия в спортивных секциях и бассейнах, индивидуальные тренировки, участие в официальных физкультурно-оздоровительных мероприятиях. При этом необходимо, чтобы оказывающая услуги организация или индивидуальный предприниматель были включены в перечень Минспорта.

Максимальная сумма расходов в год, с которой можно получить вычет, составляет 150 тысяч рублей. Это общий лимит для всех соцвычетов на лечение, обучение и фитнес, напомнил Чаплин. Размер возврата зависит от вашей ставки налога, а получить его можно за последние три года.

Есть три способа оформления, отметил парламентарий. Самый удобный — упрощенный порядок через личный кабинет на сайте ФНС. Для этого необходимо, чтобы данные о вашей оплате в налоговую передала организация, оказавшая услуги. Второй способ — через работодателя, а третий, классический — по окончании года подать в налоговую инспекцию декларацию 3-НДФЛ и подтверждающие документы.

Ранее в России назвали сроки появления нового налогового вычета. Россияне смогут оформить его на долгосрочные сбережения.