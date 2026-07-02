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01:24, 2 июля 2026Экономика

В России назвали сроки появления нового налогового вычета

Минфин: Россияне с 1 сентября смогут получить налоговый вычет на долгосрочные сбережения
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

С 1 сентября россияне получат возможность оформить налоговый вычет на долгосрочные сбережения. Он позволит вернуть часть уплаченного НДФЛ за счет страховых взносов по договорам долгосрочного добровольного страхования жизни, заключенным начиная с 2025 года, рассказали РИА Новости в Минфине РФ.

В Минфине отметили, что налоговый вычет на долгосрочные сбережения введен как мера государственной поддержки, направленная на развитие культуры долгосрочного накопления средств и повышение интереса граждан к финансовым инструментам, позволяющим создавать накопления на будущее.

«Согласно документу, налоговый вычет на долгосрочные сбережения граждан будет предоставляться по уплаченным страховым взносам по долгосрочным договорам добровольного страхования жизни, заключенным с 1 января 2025 года», — отмечается в заявлении.

В министерстве пояснили, что размер налогового вычета будет зависеть от суммы уплаченных страховых взносов, а также от ставки НДФЛ, по которой облагаются доходы налогоплательщика.

Ранее в Госдуме предложили увеличить налоговый вычет при приобретении недвижимости для семей с детьми.

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