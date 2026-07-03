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08:39, 3 июля 2026Мир

МАГАТЭ назвало возможное местонахождение иранского обогащенного урана

Глава МАГАТЭ Гросси: Запасы обогащенного урана все еще находятся на ядерных объектах Ирана
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Elisabeth Mandl / Reuters

Запасы обогащенного урана по-прежнему находятся на ядерных объектах Ирана. Об этом сообщил РИА Новости гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

По его словам, в текущий момент имеются разумные основания полагать, что материал находится там. В то же время собеседник агентства подчеркнул, что для подтверждения данного предположения необходимо вернуться на места и провести инспекцию.

Ранее президент США Дональд Трамп предположил, что Иран согласится на инспекции в рамках решения вопроса по ядерной программе, чтобы обеспечить «ядерную честность» на долгое время. До этого американский вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что по итогам американо-иранских переговоров в Швейцарии Тегеран обязался вновь допустить в страну инспекторов МАГАТЭ.

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