МАГАТЭ назвало возможное местонахождение иранского обогащенного урана

Глава МАГАТЭ Гросси: Запасы обогащенного урана все еще находятся на ядерных объектах Ирана

Запасы обогащенного урана по-прежнему находятся на ядерных объектах Ирана. Об этом сообщил РИА Новости гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

По его словам, в текущий момент имеются разумные основания полагать, что материал находится там. В то же время собеседник агентства подчеркнул, что для подтверждения данного предположения необходимо вернуться на места и провести инспекцию.

Ранее президент США Дональд Трамп предположил, что Иран согласится на инспекции в рамках решения вопроса по ядерной программе, чтобы обеспечить «ядерную честность» на долгое время. До этого американский вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что по итогам американо-иранских переговоров в Швейцарии Тегеран обязался вновь допустить в страну инспекторов МАГАТЭ.