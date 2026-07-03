Трамп обрушился с критикой на НАТО

Трамп заявил, что отношения США со странами НАТО не являются взаимовыгодными

Президент США Дональд Трамп заявил, что отношения Соединенных Штатов со странами НАТО не являются взаимовыгодными. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Truth Social.

«Со стороны США нелепо продолжать идти по этому одностороннему пути, когда отношения не являются взаимовыгодными. Они не были рядом с нами!!!» — говорится в публикации.

Глава Белого дома прикрепил к посту изображение, на котором указаны расходы стран-членов НАТО в рамках альянса. Согласно иллюстрации, траты США равны 999 миллиардов долларов, что значительно превышает вложения других стран.

Второе место занимает Великобритания (90,5 миллиарда долларов), третье — Франция (66,5 миллиарда долларов), четвертое — Италия (48,8 миллиарда долларов), пятое — Польша (44,3 миллиарда долларов).

Ранее Дональд Трамп возмутился, что Соединенные Штаты тратят на НАТО гораздо больше других стран, не получая при этом никакой выгоды.